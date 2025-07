Rallentamenti e lunghe code sulla Statale 107 a Rende: lavori in corso paralizzano il traffico

- Advertisement -

RENDE – Mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo la Strada Statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto che attraversa il comune di Rende, nella zona universitaria. Numerose le segnalazioni di automobilisti che hanno contattato la nostra redazione per tentare di capire come mai fossero fermi in coda sul tratto, in particolare nei pressi di Arcavacata. In un primo momento si era temuto un incidente stradale ma invece, a causare i rallentamenti, alcuni lavori sul tratto della SS 107, che hanno reso necessaria l’installazione di un impianto semaforico provvisorio per regolare il transito a senso unico alternato.

Le conseguenze sono state le seguenti: lunghe code, auto incolonnate e tempi di percorrenza dilatati. La situazione secondo quanto emerso sta gradualmente tornando alla normalità dopo i disagi di questa mattina, non solo per i pendolari ma anche per i residenti della zona e per chi utilizza la statale per raggiungere Cosenza o l’Università della Calabria. L’invito è comunque alla massima prudenza e si consiglia, se possibile, di valutare percorsi alternativi.