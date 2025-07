Raccolta differenziata a Cosenza, il sindaco Caruso incontra gli amministratori di condominio

- Advertisement -

COSENZA – Il sindaco della città dei Bruzi, Franz Caruso giovedì 10 luglio incontra nel salone di rappresentanza del palazzo cittadino, gli amministratori di condominio che operano sul territorio. “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi della raccolta differenziata, della gestione dei rifiuti e delle buone pratiche ambientali, – spiegano dal Comune di Cosenza in una nota – in continuità con la campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale, lanciata nello scorso mese di febbraio con testimonial d’eccezione l’attore cosentino Peppino Mazzotta e promossa dal Comune di Cosenza e dalla Società “Ecologia Oggi” che gestisce in città il servizio di raccolta differenziata”.

Raccolta differenziata a Cosenza: i presenti ed i temi dell’incontro

Oltre al sindaco, all’incontro saranno presenti l’assessore alle politiche ambientali Maria Locanto, l’assessore ai Rapporti con la Società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento, Francesco De Cicco, il dirigente del settore Ambiente del Comune di Cosenza, Ing.Giovanni Ramundo e lo staff di “Ecologia Oggi”.

“La riunione sarà utile per avviare uno spazio concreto di confronto – dicono da Palazzo dei Bruzi – per segnalare le criticità riscontrate sul territorio e proporre possibili soluzioni“. L’incontro punta a favore una collaborazione attiva tra l’amministrazione comunale, gli amministratori di condominio ed “Ecologia Oggi” in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana.

Lo scopo, spiegano ancora dal Comune di Cosenza, è quello “di mantenere alta l’attenzione sulla campagna di sensibilizzazione, ma anche per essere più vicini possibile all’utenza”. Nel corso dell’incontro sarà distribuito il materiale informativo con le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle tipologie conferibili, abbinato alla carta dei servizi. Sarà, inoltre, proiettato lo spot ufficiale della campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale girato dal regista Robin Mercuri e del quale è protagonista Peppino Mazzotta.