Raccolta di tute, magliette e scarpe per i carcerati. L’appello della Diocesi di Cosenza

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal Centro Missionario Cosenza:

“Se entri in carcere da spettatore hai la consapevolezza che le restrizioni cui sei sottoposto dureranno al massimo qualche ora. Ti viene chiesto di compilare e firmare un’autocertificazione, di consegnare un documento di identità all’ingresso e di chiudere a chiave in un armadietto il tuo telefono cellulare. Il tonfo della pesante porta di ferro che ti lasci alle spalle acuisce quel senso di solitudine che sembra prenderti alla gola.

Fatichi a metabolizzare come basti un semplice muro per troncare di netto la vita di fuori da quella di dentro. Se alzi lo sguardo al cielo, i grandi palazzi che circondano la casa circondariale di via Popilia appaiono talmente vicini da riuscire a toccarli. A guardarli dai balconi degli ultimi piani, i detenuti che durante ‘l’ora d’aria’ camminano avanti e indietro nello spazio di un piccolo cortile ricordano le palline impazzite di un flipper.

Da queste premesse che l’ufficio missionario della Diocesi di Cosenza Bisignano cui referente è Don Victor Velez e suo collaboratore Daniele Bruno vogliono creare una rete di solidarietà a favore dei detenuti del Carcere di Cosenza per una raccolta di Tute estive, magliette e scarpe dalla 40 alla 44 perchè essendo ai margini della Società, nessuno si può occupare di loro, e dei loro bisogni che le famiglie non riescono a fare fronte! Il numero di telefono per effettuare donazioni è il seguente ‘3465885738’ – Bruno Daniele“.