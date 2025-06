Raccogliere i funghi, a Cosenza un Corso di Micologia: prevenzione, formazione e tutela del territorio

- Advertisement -

COSENZA – Partirà mercoledì 11 giugno, presso la sala parrocchiale della Chiesa di San Giovanni Battista a Cosenza, il nuovo Corso di Micologia promosso dal Gruppo Micologico Sila Cosentina, in collaborazione con l’ASP di Cosenza e con la supervisione dell’Ispettorato Micologico, struttura del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione).

Obiettivo del corso e programma

Formare i raccoglitori di funghi attraverso un percorso serio e certificato, in grado di prevenire le intossicazioni alimentari e promuovere una raccolta consapevole e rispettosa dell’ambiente. Il programma prevede 21 ore di lezione, distribuite su sette giornate di formazione, durante le quali i partecipanti acquisiranno le competenze per riconoscere le principali specie di funghi commestibili, imparando a distinguerle dai pericolosi sosia tossici o non eduli. Il percorso si concluderà il 27 giugno con un esame finale, la cui commissione vedrà la presenza del Dott. Francesco Corigliano, funzionario del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

Tra i docenti figurano esperti del settore: il Dott. Ernesto Marra, micologo e responsabile dell’Ispettorato Micologico dell’ASP di Cosenza, il Micologo Franco Scarcello, l’Agronomo Tullio Ciacco e l’Avvocato Amedeo Moretti, che affronterà gli aspetti normativi legati alla raccolta e alla commercializzazione dei funghi.

A tutti i partecipanti sarà consegnato gratuitamente il manuale “Conoscere i funghi: la raccolta, il consumo, la commercializzazione“, realizzato dall’ASP di Cosenza per supportare la formazione, promuovere la sicurezza alimentare e sensibilizzare sulla tutela ambientale, indispensabile per la salvaguardia del ricco ecosistema boschivo calabrese. Questo corso rappresenta un passo importante verso la diffusione di una cultura micologica corretta e responsabile, in una regione dove la raccolta di funghi è tradizione, ma anche attività che richiede competenza e attenzione.