Quicosenza è su WhatsApp con il suo nuovo canale: come iscriversi e ricevere gratis tutte le notizie

COSENZA – Da oggi c’è un nuovo modo per leggere tutte le notizie di QuiCosenza.it: abbiamo lanciato il nostro nuovo canale WhatsApp. Si tratta di una nuova funzionalità che in modo molto semplice, affidabile, sicuro ed immediato, consente di ricevere tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti, le nostre inchieste, foto e video direttamente sul proprio profilo, in modo molto simile ad una newsletter. WhatsApp è diventato oramai uno degli strumenti di comunicazione più diffusi al mondo. Oltre a essere un’applicazione per la messaggistica istantanea, da qualche tempo offre infatti anche la possibilità di utilizzare i canali.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE WHATSAPP DI QUICOSENZA

Canale di informazione con la massima sicurezza

Il canale WhatsApp ricorda quelli di Telegram e consente agli utenti di ricevere messaggi di broadcast e interagire con la notizia con una reaction o una condivisione verso altri utenti della propria rubrica, oltre a poter leggere l’articolo con un semplice tap sul link postato nel canale. E a differenza delle chat di gruppo, in cui i partecipanti possono interagire tra loro, i canali sono progettati per l’invio unidirezionale di messaggi. Questo li rende ideali per la diffusione di informazioni, notizie, aggiornamenti e promozioni. Il tutto con la massima sicurezza e privacy visto che i numeri di telefono di chi è iscritto al canale, così come l’immagine del profilo non saranno visibili agli altri follower e anche agli stessi admin che gestiscono il canale. Nessuno avrà accesso ai numeri di telefono. Inoltre, messaggi presenti nei Canali, resteranno nella memoria dei server per un massimo di 30 giorni. I canali, inoltre sono separati dalle altre chat e i follower non sono in grado di vedere chi l’utente ha deciso di seguire.

Come iscriversi e usare il canale WhatsApp di QuiCosenza

Iscriversi al Canale di QuiCosenza è semplicissimo: basta cliccare su questo link dal proprio dispositivo mobile o dalla finestra del browser (in caso si utilizzi Web WhatsApp). Una volta nel canale di QuiCosenza basterà cliccare sulla voce iscriviti. I canali si trovano nella scheda Aggiornamenti dell’app. Se si utilizza un iPhone, la scheda si trova accanto a “Chat”, “Chiamate” e “Community” nella parte inferiore dello schermo, mentre sui dispositivi Android i canali sono posizionati al centro nella parte superiore dello schermo, all’interno della sezione “Aggiornamenti”.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE WHATSAPP DI QUICOSENZA

Notifiche disattivate di default

Per impostazione predefinita le notifiche del canale, quando vengono pubblicate notizie e articoli del giornale, sono disattivate e quindi nessun avviso vi sarà inviato. Per ricevere le notifiche, basterà toccare l’icona della campanella e abilitare la ricezione. Viceversa, è sempre possibile disattivale toccando sempre l’icona con la campanella.