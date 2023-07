Quattromiglia: arriva il mercatino agricolo anche il pomeriggio, la spesa a km zero

RENDE – Parte a Rende il nuovo mercatino agricolo di Quattromiglia. L’iniziativa promossa dal Comitato spontaneo “Terra Nostra” era stato accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale, prima dello scioglimento. Questo appuntamento si andrà ad aggiungere agli altri di Commenda, Roges e Villaggio Europa.

Il mercato si svolgerà settimanalmente nel giorno di mercoledì dalle ore 15 alle ore 19 in piazza Nicolas Green: «con lo scopo di promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli ed alimentari locali, tipici della Provincia di Cosenza, per contribuire allo sviluppo economico del territorio e delle attività economiche e produttive. A Rende le attività commerciali si moltiplicano e, anche per gli ambulanti, il mercato rappresenta una garanzia di introiti nonostante la crisi che da più anni ha bloccato il mercato. La nostra è un’isola felice che attrae acquirenti e commercianti anche oltre provincia», le parole di qualche mese fa dell’ex assessore Domenico Ziccarelli.

«La spesa a km zero sarà così maggiormente incentivata e si aiuterà così la filiera corta e i piccoli agricoltori», avevano sottolineato gli amministratori. «Riteniamo opportuno sostenere gli imprenditori agricoli locali, promuovendo politiche di supporto ai produttori di beni operanti nel territorio di Rende. Offrire un’occasione di rilancio per l’economia locale, realizzando un punto di incontro tra domanda e offerta che possa essere utilizzato in ogni condizione metereologica e costituisca un centro di riferimento per i cittadini e gli operatori del settore agricolo».