“Qua la zampa… ci vediamo in canile”, progetto per dare nuovo impulso alle adozioni

COSENZA – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha dato vita, insieme all’Unità Operativa Igiene Urbana Veterinaria dell’ASP di Cosenza e all’Associazione “Invisibili” dei canili rifugio di Cosenza, ad un progetto dal titolo “Qua la zampa…ci vediamo in canile!”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare l’adozione in loco, portando in piazza i cani ricoverati presso le strutture sanitarie di Donnici e coinvolgendo i Comuni convenzionati con la struttura sanitaria di Mendicino. Le giornate di adozione avranno cadenza quindicinale e si terranno in Piazza XI Settembre a Cosenza nei giorni di sabato, dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

Le giornate in piazza, che saranno di volta in volta pubblicizzate per dare maggiori informazioni alla cittadinanza, hanno anche lo scopo di educare il cittadino ad un corretto rapporto con l’animale e ad accrescerne il senso di responsabilità, sensibilizzandolo sull’importanza delle sterilizzazioni e su tematiche quali l’abbandono e il maltrattamento.

“Con l’iniziativa “Qua la zampa…” per la quale ringrazio l’Assessore al Benessere e diritti degli animali e contrasto al randagismo, Veronica Buffone – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – intendiamo dare maggiore impulso alle adozioni dei cani, così da dare ai nostri amici a quattro zampe una famiglia pronta ad accoglierli e ad amarli, prendendosene cura”. “Il nostro progetto – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore Veronica Buffone – arriva a qualche settimana di distanza dall’approvazione in Consiglio comunale del regolamento comunale sulla tutela degli animali. Una conquista importante, grazie alla quale vengono inseriti maggiori strumenti per contrastare il complesso fenomeno del randagismo rispettando il benessere dei nostri amici a 4 zampe e promuovendo, insieme alle altre attività previste, anche le adozioni, nel tentativo di allineare la città di Cosenza con altre città italiane ed altri paesi europei che si rivelano più virtuosi nella gestione del fenomeno del randagismo”. Sulla scorta dell’accordo raggiunto tra Comune, Asp e Associazione “Invisibili” dei canili rifugio, la scelta dei cani da adottare avverrà sulla base della loro disponibilità all’interno dei canili sanitari, qualsiasi sia la provenienza, dando la priorità ai cani del Comune che ospita l’iniziativa. Naturalmente i cani dovranno avere il nulla osta sanitario per la partecipazione agli eventi. L’Associazione “Invisibili” dei canili rifugio provvederà alla fornitura e all’organizzazione degli stand e dei recinti per il mantenimento dei cani durante la manifestazione ed anche al trasferimento degli stessi cani dai canili a Piazza XI settembre e viceversa. Gli eventi in Piazza XI Settembre avranno carattere espositivo. I cani che saranno scelti saranno successivamente adottati in canile dopo un iter di pre-affido. Infatti, nel corso delle manifestazioni del Progetto “Qua la zampa…” il richiedente sarà chiamato a compilare in un primo momento una scheda di pre-affido cui faranno seguito i successivi step previsti dall’iniziativa e che si concluderanno con la ratifica dell’affido e la consegna dell’animale che avverranno direttamente in canile.