Pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’albo dei fornitori attraverso la nuova piattaforma digitale certificata

COSENZA – Il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Cosenza, attraverso il suo dirigente, Ing. Salvatore Modesto, ha pubblicato un avviso per l’iscrizione all’albo dei fornitori del portale di e-procurement del Comune per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere. Con l’avviso pubblicato, si porta a conoscenza degli operatori economici iscritti in Elenchi, Albi, Short-list, ecc., tenuti presso il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, che, a partire da oggi, gli elenchi, gli albi, le short-list e simili, tenuti presso lo stesso settore, risultano dismessi, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante si è dotata, infatti, di una “piattaforma di approvvigionamento digitale certificata” accessibile a questo indirizzo. Il nuovo albo dei fornitori istituito dalla Stazione Appaltante ha i seguenti obiettivi:

– Garantire la qualità delle prestazioni a favore dell’Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza

– Dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali cui far riferimento per l’approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti

–Offrire all’Ente uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

L’Albo sarà utilizzato dal Comune per la selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta. Per l’invito rivolto ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate; per le acquisizioni in economia, nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023; per la selezione dei professionisti cui affidare incarichi professionali, e in altri casi individuati. Il Settore Lavori pubblici e Infrastrutture invita, pertanto, gli operatori economici interessati ad iscriversi, alle condizioni riportate sulla piattaforma, al nuovo “Albo fornitori del Portale di E-Procurement del Comune di Cosenza – Traspare”, accessibile attraverso questo link .

A rendere necessaria l’iscrizione alla nuova piattaforma, il fatto che l’Amministrazione comunale ha ottenuto la qualificazione definitiva come stazione appaltante per “lavori, servizi e forniture e partenariato pubblico privato” e che tra i requisiti per il mantenimento della “qualificazione definitiva”, risulta obbligatorio, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 36/2023, l’adozione di una “piattaforma di approvvigionamento digitale certificata”, proprietaria o in hosting, entro il 31 dicembre di quest’anno.