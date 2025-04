Psi e Amministrative, Caruso lascia la guida della segreteria provinciale di Cosenza «senso di responsabilità»

- Advertisement -

COSENZA – “Il congresso nazionale del Psi, svoltosi di recente a Napoli, ha, di fatto, evidenziato la peculiarità dei valori e della visione socialista e ne ha sancito l’importante ed indispensabile presenza nel campo del centrosinistra riformista e progressista. Un Partito Socialista autonomo, ma incollato al progetto di un campo riformista di centrosinistra contro la deriva delle destre in Italia e in Europa. Una posizione testimoniata dalla presenza, al congresso di Napoli, del segretario nazionale del Pd ed ancor di più avvalorata anche alla luce delle nuove e irrinunciabili sfide socioeconomiche su scala europea”.

E’ quanto scrive la segreteria regionale del Psi Calabria in vista del voto amministrativo calabrese che tra l’altro, come annunciato dal segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, vedrà liste e simbolo dell’Avanti nelle corse elettorali.

“I valori e la visione socialista nel campo del centrosinistra sono oggi più che mai essenziali in vista dell’importante voto amministrativo che a fine maggio si celebra in alcuni Comuni importanti della Calabria. Il Psi è pronto a contribuire alla vittoria del centrosinistra in ogni Comuni. Proprio in vista dell’organizzazione capillare del turno elettorale, il segretario provinciale e sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha deciso di lasciare la guida della federazione cosentina con grande senso di responsabilità ed attaccamento al partito. Franz Caruso ha guidato i socialisti cosentini per lungo tempo, portando avanti battaglie di straordinario valore grazie alle quali il partito è sempre rimasto vivo, dinamico. Se oggi il partito socialista a Cosenza come in Calabria gode di buona salute è anche per merito di Franz Caruso a cui si rivolgono sentimenti di profonda stima ed affetto ed il ringraziamenti più sentiti”.

La segreteria del PSI di Cosenza – si sottolinea – sarà ora guidato da un coordinamento stratificato per aree di riferimento territoriale composta da: Fabio Angilica (Tirreno), Antonio Basile (Savuto), Rosaldo Bellizzi (Pollino), Natale Cozza (Valle Crati), Pietro Lopez (Sila-Presila), Giovanni Papasso (Ionio), Franco Perri (Serre), Vincenzo Tamburi (Pollino) e Francesco tenuta (Area Urbana).

“Al nuovo coordinamento avrà il compito di avvicinare il partito ai congressi e di accompagnare il Psi nei centri più importanti chiamati al voto nella provincia di Cosenza. In questa direzione sono previste assemblee di circolo dedicate all’analisi e alla linea politica ed elettorale da perseguire. La prima di queste assemblee – conclude la nota della segreteria regionale del Psi – è in programma a Rende, martedì prossimo 8 aprile. In quell’occasione la sezione analizzerà il voto ormai alle porte e si esprimerà pubblicamente sulla linea da seguire nell’ottica di una coalizione di centrosinistra riformista e progressista”.