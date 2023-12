Provinciali Cosenza, Pecoraro (Pd): «forti e competitivi, l’unità ha portato i risultati»

COSENZA – “Lo sforzo congiunto del Partito Democratico e delle forze politiche alleate ha generato risultati importanti e significativi: la lista “Provincia Democratica” si è dimostrata forte e competitiva, risultando essere, in termini di consiglieri eletti, la prima lista insieme a quella associata alla Presidente Succurro”. A dirlo è Vittorio Pecoraro segretario (autosospeso) del Partito democratico cosentino rispetto all’esito del voto al Consiglio provinciale di Cosenza.

“Non è il momento di lasciarsi andare a facili entusiasmi, ma le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale di Cosenza, pur non coincidendo con il rinnovo della carica della Presidente della Provincia, hanno dimostrato concretamente che in questa provincia esiste un centrosinistra radicato nel territorio ed in grado di contrastare la destra. Ora dobbiamo essere un’opposizione dura e intransigente e lavorare per consolidare la presenza politica organizzativa del centrosinistra, specialmente nei comuni più piccoli”.

“Rinnovo quindi – prosegue Pecoraro – gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali eletti, a cui presto chiederò un incontro per iniziare a impostare il lavoro per il 2024. Esprimo la mia gratitudine per il supporto nella composizione della lista ai militanti, ai dirigenti, ai rappresentanti istituzionali, così come i miei ringraziamenti più sinceri ai tantissimi amministratori che ci hanno dimostrato fiducia. Ringrazio, inoltre, il Segretario Regionale Nicola Irto e i membri della segreteria regionale per il sostegno costante e la fiducia. Questo risultato, che è frutto dell’impegno di tutti, sicuramente ci aiuterà nell’importante lavoro di costruzione di un’alternativa democratica anche a livello regionale. Ripartiamo, uniti, da questo punto”.