Provincia di Cosenza, presentato il bilancio del primo anno di amministrazione Succurro

COSENZA – “Un primo anno di intensa attività rivolto ai territori, visitando tanti comuni, tante scuole e tante strade”. E’ il bilancio del presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ad un anno dalla sua elezione alla guida dell’ente da lei presieduta. Un resoconto che ha presentato nella Sala degli Specchi, in piazza XV Marzo, nel corso di una apposita conferenza stampa, davanti a numerosi sindaci del cosentino ed ai dipendenti proprio della Provincia.

Il presidente della Provincia di Cosenza ha ricordato, gli investimenti fatti: 20 milioni di euro nel settore della viabilità, 200 milioni in edilizia scolastica per nuove scuole e palestre. “Oggi amministrare un ente come questo, non è cosa facile”, perché ricorda sempre la Succurro questi enti hanno poche competenze, viabilità ed edilizia scolastica, “per cui- spiega ancora – ci sarebbe la necessità di una riforma facendo ritornare proprio le Province a quelle di una volta”