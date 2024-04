Provincia di Cosenza, la maggioranza replica al Pd sul bilancio: «non l’hanno letto»

COSENZA – «I consiglieri del Pd dimostrano di non aver letto il bilancio di previsione della Provincia di Cosenza, altrimenti non avrebbero fatto, nel merito, affermazioni fuori luogo, superficiali quanto fantasiose». Così i consiglieri di maggioranza della Provincia di Cosenza replicano, con un comunicato stampa, alle dichiarazioni dei loro colleghi dem riguardo al bilancio di previsione dello stesso ente.

«I consiglieri del Pd – prosegue il comunicato – sono degli amministratori pubblici. Dunque, se avessero letto il bilancio, l’avrebbero senz’altro saputo interpretare in maniera corretta. In politica, l’onestà intellettuale non deve mancare mai e non bisogna per forza giocare al bastian contrario. Il bilancio di previsione della Provincia di Cosenza – si precisa nel comunicato – ha tenuto conto delle esigenze e delle richieste di investimento e intervento dei sindaci. Se fosse stato seguito il negazionismo a oltranza dei consiglieri del Pd, i sindaci e le loro comunità non avrebbero ottenuto alcunché. I consiglieri provinciali dem votano contro il bilancio, però poi pretendono interventi nei loro territori». «Ci saremmo aspettati – concludono i consiglieri di maggioranza della Provincia di Cosenza – una nota di apprezzamento per l’amministrazione provinciale e per la sua presidente, che con tanto impegno e determinazione stanno lavorando nell’interesse di tutti e raggiungendo risultati di rilievo. La Provincia di Cosenza, infatti, è la prima in Italia per capacità di spesa dei fondi del Pnrr».