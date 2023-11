Provincia di Cosenza e imprenditori turistici insieme, per il rilancio dell’Altopiano Silano

COSENZA – Provincia di Cosenza, Arsac e Ferrovie della Calabria, hanno avviato un confronto con gli imprenditori dell’Altopiano Silano per pianificare e coordinare una serie di iniziative e di attività con la finalità di rendere attrattiva la Sila 365 giorni all’anno, primo obiettivo è quello di programmare, l’ormai imminente stagione invernale. Una pianificazione ha sottolineato il presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che oltre al coinvolgimento istituzionale deve prevedere quello diretto degli imprenditori locali. Per quel che riguarda gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, il commissario dell’Arsac Fulvia Caligiuri ha assicurato la loro riapertura per questa stagione invernale, nonostante i lavori per il loro riefficientamento che verranno momentaneamente sospesi. Mentre per gli impianti di Lorica, l’amministratore di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro ha spiegato che subito dopo le procedure della manutenzione ordinaria gli impianti riapriranno.

- Pubblicità Sky-