Prove di politica al liceo ‘Pitagora’ di Rende: la ‘Whatchlist’ raggiunge numeri record

RENDE (CS) – “Un gruppo di ragazzi, studenti del Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende, molto uniti e leali tra di loro e verso gli altri, molto conosciuti perché inclini al senso civico, all’impegno diretto e alla partecipazione sociale, ricchi di idee, ha deciso di presentare una propria Lista per le elezioni studentesche. Convinti che il voto dia la possibilità di assumersi le proprie responsabilità non compromettendosi e non sporcando le proprie idee come sempre più spesso avviene invece in politica tant’è che la situazione italiana è piuttosto sgangherata e quasi niente funziona decentemente”. A riportarlo in una nota la lista Whatchlist che si è presentata alle elezioni studentesche del liceo scientifico ‘Pitagora’ di Rende, raggiungendo numero record

“Andrebbe dunque indirizzato verso quelle persone che hanno competenza e volontà per impegnarsi a realizzare ciò che promettono. Per questo va rivalutata l’importanza del voto alle elezioni studentesche dove realmente si decide di impegnarsi senza avere interessi individuali ma per dare un contributo al proprio Istituto e agli studenti dello stesso. Si può dunque affermare che in questo tipo di elezioni si ritrova l’”essenza” della partecipazione sociale attraverso il voto libero e cosciente.

Senza dimenticare motivazioni culturali (promuovere l’innovazione, dando voce elettorale ai nativi digitali) ed educative, per spingere gli adolescenti, che dispongono oggi di una possibilità enorme di acquisire informazioni, di farsi presto carico dalla complessità della vita collettiva e del senso della vita democratica”.

Lista “Watchlist” è composta dai candidati Lorenzo Rinaldo, Piero Foglietti, Renzo Veltri, Chiara Napolitano e Valentina Ponti alla rappresentanza di Istituto e di Giacomo Ungaro e Silvia Sorrenti alla Consulta Provinciale. “Prende così il via quella che poi si rivelerà quale entusiasmante, partecipata, coinvolgente e convincente ‘campagna elettorale’, data la capacità dei candidati e dei tanti amici vicini entusiasti (come Mario Guarascio ideatore del logo), tutti insieme, di fare venire ‘fuori’ la ‘genuinità’ delle proposta progettuale per migliorare le cose.

Ed ecco i risultati da record: su 1300 votanti Lorenzo Rinaldo ne conquista 722, come nessuno mai in questo Liceo, Piero Foglietti 467, Renzo Veltri 319, Chiara Napolitano 210 e Valentina Ponti 133 di cui i primi quattro eletti, e con la presenza nella rappresentanza di Istituto, fatta di quattro componenti, di soli appartenenti a questa Lista. Alla Consulta Giacomo Ungaro con 415 voti, eletto, e Silvia Sorrenti con 165″.