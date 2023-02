«Protocollo Zeus», Questura e Aimepe Cosenza avviano i primi 3 percorsi di recupero

COSENZA – Nella settimana appena trascorsa il Questore della Provincia di Cosenza dottor Michele Maria SPINA, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Questura di Cosenza e l’Associazione Italiana Mediatori Penali (A.I.Me.Pe) di Cosenza, denominato “Protocollo Zeus”, ha emesso 3 decreti nei confronti di persone già sottoposte al provvedimento dell’Ammonimento del Questore.

E’ la prima volta che in questa Provincia vengono applicate queste misure per un percorso di recupero per il maltrattante. Le persone, destinatarie del nuovo provvedimento, responsabili di violenza nelle relazioni affettive, avranno quindi la possibilità di farsi assistere, gratuitamente, dalla citata associazione. Il “Protocollo Zeus” nasce per offrire idonei percorsi alle persone responsabili di violenze domestiche, supportati da figure come criminologi, avvocati, psicoterapeutici, educatori e mediatori, al fine di poter acquisire la consapevolezza del disvalore sociale delle azioni commesse e porre anche un limite ai c.d. casi di recidiva.