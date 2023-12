Protocollo d’Intesa tra Comune e Misericordia di Cosenza: ampliare servizi di Protezione Civile

COSENZA – Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Associazione di volontariato Misericordia di Cosenza per la collaborazione nelle attività legate alla Protezione Civile. “Con la stipula del protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione Misericordia di Cosenza si potenziano ed implementano le procedure operative e di intervento volte a fronteggiare una qualsiasi o diversificata calamità che si può verificare sul nostro territorio”. Lo afferma l’assessore alla Protezione Civile Veronica Buffone che ha presenziato alla firma della convenzione insieme al presidente della Commissione Consiliare per la Protezione Civile, Chiara Penna, al governatore ed al responsabile della protezione civile della Misericordia di Cosenza rispettivamente Luigi Solbaro e Luigi Napoli.

“Con il sindaco Franz Caruso – prosegue l’assessore Veronica Buffone – ho condiviso sin dal nostro insediamento la necessità di dare a Cosenza, accelerandone le procedure, il Piano di Protezione Civile aggiornato e condiviso per fronteggiare le emergenze, cosa che abbiamo fatto nello scorso mese di giugno allorquando è stato approvato in Consiglio Comunale. Oggi proseguiamo rafforzando complessivamente il nostro sistema di protezione civile con il coinvolgimento di un’associazione che, affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, opera per prestare assistenza e aiuto alla persona con particolare attenzione al trasporto sanitario, alla protezione civile, appunto, ed all’assistenza sociale. In particolare, a seguito del Protocollo d’Intesa la Misericordia di Cosenza opererà anche e soprattutto a supporto delle UTMC( Unità tecniche mobili comunali) che abbiamo istituito con apposita delibera di Giunta nei mesi scorsi dando attuazione alla DGR del 2017 sul sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria. Daremo, così, corso ad un’osservazione attenta del territorio comunale che fa da riferimento ad un contesto molto più vasto e complesso, oltre che fronteggiare eventuali e non auspicabili emergenze con l’ausilio di volontari formati ed attrezzati”.

“Con la convenzione firmata – conclude l’assessore Buffone – daremo, inoltre, impulso anche ad un’attività di informazione alla popolazione che con il sindaco Franz Caruso riteniamo fondamentale per addivenire ad un’adeguata capacità di risposta del sistema di Protezione civile e una conseguente riduzione del rischio legato agli eventi calamitosi”. Diverse le attività previste dal protocollo d’Intesa a cui sono chiamati i volontari della Misericordia di Cosenza, tra cui le principali sono:

supporto logistico al Settore Protezione Civile comunale con utilizzo di mezzi idonei;

identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, nel preannuncio, nel monitoraggio, nella sorveglianza e nella vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi in collaborazione con le UTMC;

monitoraggio e vigilanza meteorologica diretta ad informare di eventuali rischi e calibrare gli interventi conseguenti;

prevenzione nelle operazioni necessarie ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi di vario genere, esplicate attraverso l’allertamento, la delimitazione e la segnalazione delle aree a rischio;

informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione della cultura della prevenzione;

azioni di prevenzione finalizzate a monitorare costantemente le situazioni a rischio e di intervento in caso di situazioni emergenziali ambientali con reperibilità H24 tutti i giorni, compresi giorni festivi, pre-festivi e domenicali, anche nelle ore notturne e presenza in tempi celeri in caso di chiamata.”