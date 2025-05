Proteste per le potature selvagge e capitozzature degli alberi in città, mozione per il Comune di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – “Nel periodo della potatura degli alberi cittadini si levano molte proteste da parte di residenti e associazioni, pronte a segnalare capitozzature o potature selvagge. A fronte di azioni che troppo spesso non sono messe in atto per tutelare il verde urbano e considerato che finora non è stata rispettata la LR n.7/2024 sul Verde Urbano presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi, ho chiesto il sostegno e l’approvazione della seguente mozione”. E’ quanto sostiene la consigliera comunale di Cosenza, Alessandra Bresciani.

“Considerato che il Comune di Cosenza ha già avviato un programma di messa a dimora di nuove piante in diverse zone della città, è bene ricordare che il verde urbano deve essere integrato in una rete sostenibile che permetta una gestione razionale delle risorse. Attualmente, la città di Cosenza si trova a dover fronteggiare la scarsità di acqua e una gestione inadeguata delle acque piovane, che, a causa della cementificazione, non sono adeguatamente assorbite nel terreno. Ogni nuova messa a dimora, dunque, rischia di morire dopo poco tempo”.

“Se a ciò si aggiungono le potature selvagge e una gestione del verde che risulta, in alcuni casi specifici, molto discutibile, il pericolo effettivo che corre la città è quello di poter perdere il suo patrimonio arboreo. Ecco perché è necessario che l’amministrazione comunale sia messa nelle condizioni di fornire tempestivamente informazioni precise e accessibili sui futuri abbattimenti degli alberi, per garantire la trasparenza e la partecipazione della cittadinanza”.

Le politiche di abbattimento degli alberi

“Quando necessarie, devono essere gestite con attenzione, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, affinché ogni azione sia giustificata e comprensibile per tutti i cosentini. Inoltre, la LR n.7/2024 sul Verde Urbano, presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi, pone l’accento sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse naturali, del verde urbano e degli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali. Purtroppo, a distanza di oltre un anno dalla sua approvazione, è completamente disattesa”.

La mozione

“Per questi motivi, si impegna il Sindaco e la Giunta a rendere pubbliche, con adeguato anticipo, tutte le informazioni relative agli abbattimenti degli alberi – tramite manifesti, social, sito web del comune – specificando, nei casi in cui sia necessario procedere, la motivazione e la tempistica dell’intervento, affinché i cittadini possano essere informati e sollevare, se è il caso, eventuali obiezioni o proposte alternative. È, inoltre, necessario avviare un programma serio e continuo di messa a dimora di nuovi alberi, tenendo conto della disponibilità di spazi idonei, risorse idriche e di sostenibilità nel lungo periodo. In altri termini, ogni nuovo albero deve essere controllato e innaffiato per diversi mesi dopo la sua messa a dimora, altrimenti muore, come già accaduto in diverse zone della città. Diventa, pertanto, doveroso sollecitare un’azione concreta da parte dell’assessorato al verde, non solo sul piano della programmazione futura, ma anche in relazione alla cura e alla manutenzione del verde esistente”.