Protesta agricoltori, 100 trattori dalla Sila a Cosenza. Assenti le associazioni di categoria

COSENZA -Dopo la Francia e la Germania, anche in Italia gli agricoltori stanno incominciando a scendere in strada. Questa mattina oltre 70 trattori dall’Altopiano Silano, hanno percorso la ss107 silana crotonese, fino a Cosenza, dove ad aspettarli ce n’erano altri provenienti da Montalto Uffugo ed in corteo sono arrivati fino a Rende per poi giungere fino a Vaglio Lise.

Quella di stamane, è stata definita una manifestazione partita dal basso, perché molti agricoltori hanno sottolineato l’assenza delle varie associazioni di categoria. Alla base della protesta, le politiche agricole dell’Unione Europea ed il conseguente aumento dei costi primari.