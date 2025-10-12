HomeArea Urbana

«Pronto soccorso di Cosenza nel caos, serve una mobilitazione»: l’appello dei socialisti

«E' intollerabile che in una giornata ci siano stati 170 ricoveri, ambulanze ferme. Perchè gli ospedali della provincia restano chiusi»

COSENZA – “Ha ragione il segretario regionale del Psi, Luigi Incarnato, quando chiama alla mobilitazione generale per il disastro della sanità calabrese”. A scriverlo in una nota i socialisti per la Calabria. “Non è questione di campagna elettorale finita. Non è un tema che si esaurisce con un voto. La situazione del pronto soccorso di Cosenza è intollerabile. E’ intollerabile che in una giornata ci siano stati 170 ricoveri, ambulanze ferme. Perché gli ospedali della provincia continuano a essere chiusi?

La sanità in questo modo è un disastro. E Meloni continua a fregarsene. Diremmo la stessa identica cosa se al governo ci fosse il centrosinistra. Serve una mobilitazione, perché è impensabile accettare questo stato di cose. Se i vari Irto, Orrico, Pignataro vogliono starsene seduti al loro posto facciano pure.La stessa cosa vale per i sindacati.
La sanità pubblica è una chimera ormai per la Calabria e la situazione ha bisogno di una scossa forte.

