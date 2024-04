Pronto Soccorso di Cosenza nel caos: si dimette il primario Pietro Scrivano

COSENZA – Il dottor Pietro Scrivano, primario del Pronto Soccorso di Cosenza ha rassegnato le proprie dimissioni inviando una Pec al Commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Vitaliano de Salazar. Alla base della decisione ci sarebbero motivazioni personali. Una notizia che crea ulteriore caos in un pronto Soccorso già oggetto di critiche da anni con medici costretti a turni massacranti visto che buona parte dell’utenza di tutta la provincia di riversa proprio nel nosocomio dell’Annunziata.

Al momento, da quanto appreso, il reparto sarà guidato ad interim dal direttore sanitario finché non sarà individuato un nuovo primario. Il dr. Pietro Scrivano era diventato Direttore della UOC Medicina Chirurgia Accettazione Emergenza dell’Annunziata di Cosenza a settembre del 2022. La nomina era giunta al termine della procedura di avviso pubblico bandito dalla Direzione Strategica ed espletato nei primi giorni di settembre dello stesso anno. Grande professionista, Scrivano era in servizio all’Ao di Cosenza dal 1997 e vantava un’esperienza più che ventennale nell’Urgenza-Emergenza. In passato aveva anche svolto incarichi di alta specializzazione in “Gestione e trattamento delle insufficienze cardiorespiratorie”, “Gestione O.B.I.” e “Urgenze Cardiovascolari”. Ritorna alla Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza dopo un’esperienza alla Medicina Interna e alla Peneumologia.

De Cicco: “ha lavorato con grande professionalità in un difficile contesto”

“Voglio esprimere solidarietà e supporto al Dott. Scrivano per aver lavorato in un difficile contesto, con mezzi e strumenti non sempre adeguati per la gestione di un Pronto Soccorso che non riesce a far fronte alle molteplici richieste degli utenti in ingresso e in uscita. Auspico fattiva collaborazione tra le istituzioni preposte per la nomina di un professionista in grado di arginare il malcontento dilagante e ripristinare ordine e rigore”. Così l’assessore ai Quartieri, alle Frazioni e alla Partecipazione Francesco De Cicco.