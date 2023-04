Pronto soccorso, Asp Cosenza ammette ai concorsi anche medici privi della specifica specializzazione

COSENZA – Al fine di rispondere alla carenza di personale medico da impiegare nei servizi di Emergenza dei Presidi Ospedalieri afferenti all’Asp di Cosenza , il Commissario Straordinario Dott. Antonio Graziano ha prontamente dato esecuzione con la delibera 803 del 5 Aprile 2023 al decreto legge N°34 del 30 Marzo 2023 che permette l’ampliamento della platea dei professionisti ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso alla Dirigenza Medica del SSN nella disciplina di “ Medicina e Chirurgia d’accettazione e Urgenza” e, consente la partecipazione anche ai medici privi della specifica specializzazione ma che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni.

Il tempestivo intervento del Commissario Antonio Graziano che ha colto immediatamente l’opportunità offerta dal recentissimo decreto legge in vigore, si inquadra nel crescente e costante lavoro di miglioramento dell’offerta sanitaria per rispondere alle giuste aspettative degli utenti, soprattutto per quanto riguarda il settore dell’emergenza urgenza dove si riscontra maggiore criticità dovuta alla carenza di personale.