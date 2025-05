“Profumo di mamma”: il pensiero solidale della Fondazione il Cuore in una Goccia in piazza a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Domani, sabato 10 maggio, la Fondazione il Cuore in una Goccia porterà in Piazza Kennedy, a Cosenza, le profumatissime piantine di lavanda oltre ad un nuovo speciale pensiero solidale per celebrare la Festa della mamma. È l’iniziativa solidale “Profumo di mamma”, per sostenere, con un piccolo contributo, le attività e i progetti della Fondazione il Cuore in una Goccia per la tutela della vita nascente e il supporto delle famiglie in attesa di bimbi con fragilità prenatali.

La Fondazione il Cuore in una Goccia collabora da diversi anni con alcuni importanti istituti ospedalieri, tra cui il Policlinico Gemelli di Roma, per supportare le famiglie seguite nell’ambito dei percorsi di Hospice Perinatale e promuove diversi progetti tra cui quelli di studio e ricerca scientifica sulle patologie prenatali. Nata dalla volontà di tre calabresi, il Prof. Giuseppe Noia – Direttore dell’Hospice Perinatale – Centro per le Cure Palliative Prenatali e Post-natali “Santa Madre Teresa di Calcutta” della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. di Roma e Presidente della Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus, la Dott.ssa Anna Luisa La Teano e la Sig.ra Angela Bozzo, la Fondazione il Cuore in una Goccia punta, ormai da anni, su Cosenza per dare slancio ad iniziative di sensibilizzazione sul tema delle fragilità prenatali.

Ed infatti “Profumo di mamma” sarà anche un’opportunità per fare informazione sulla diagnosi prenatale patologica e su come la si può affrontare con l’aiuto della scienza e di un’offerta di servizi di supporto concreti. La Fondazione il Cuore in una Goccia è al fianco delle famiglie per superare insieme ogni difficoltà. Attraverso l’iniziativa “Profumo di mamma”, con un piccolo contributo, si potrà ritirare una piantina di lavanda, e quest’anno anche un pensiero solidale, esclusivo e profumatissimo, creato per la Fondazione il Cuore in una Goccia da Alabaster, il beauty lab di Cosenza. Un dono speciale per celebrare e sostenere la maternità in ogni aspetto.