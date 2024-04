Procura di Cosenza: in tre favoriti alla guida dopo l’addio di Mario Spagnuolo per limiti di età

COSENZA – Si è aperta la corsa per guidare la Procura di Cosenza, dopo l’addio per raggiunti limiti di età di Mario Spagnuolo, che ha diretto la Procura Bruzia per 8 anni. Entro l’autunno il CSM dovrà determinarsi e comunicare il nome del nuovo Procuratore Capo, chiamato a gestire l’ufficio del capoluogo e un territorio vasto e complesso come quello cosentino. Al momento sarebbero 3 in lizza e favoriti, dopo che l’attuale capo della magistratura di Vibo Valentia, Camillo Falvo, negli anni scorsi impegnato anche come PM antimafia nel territorio cosentino, avrebbe revocato la propria domanda.

Procura di Cosenza: in tre in lizza

In corsa per l’ufficio al Tribunale di Cosenza personalità importanti, che conoscono l’ambiente cosentino per averci già lavorato e per aver anche coordinato diverse operazioni. Si tratta del procuratore Vicario di Catanzaro Vicenzo Capomolla, che ha coordinato diverse inchieste nell’area urbana (tra tutti la maxioperazione “Reset”) e sul Tirreno, Vincenzo Luberto, per molto tempo pubblico Ministero di Cosenza, in passato procuratore aggiunto di Catanzaro e attualmente sostituto procuratore generale di Reggio Calabria e Domenico Fiordalisi, in passato PM a Cosenza e Paola, consigliere di Cassazione e già procuratore di Lanusei e Tempio Pausania. Ma c’è un altro ufficio da dirigere che attende la nomina, quello della Procura di Paola. Posto rimasto vacante da maggio dello scorso anno dopo l’addio del Pierpaolo Bruni che ha diretto la procura per oltre 6 anni e nominato capo della procura di Santa Maria Capua Vetere.