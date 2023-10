Processo Bergamini, udienza rinviata per l’assenza di due testimoni

COSENZA – Sarebbe dovuto essere il giorno di una nuova udienza in Corte d’Assise a Cosenza per il processo seguito alla morte di Donato Bergamini, ma tutto si è concluso con un nulla di fatto. In realtà l’udienza non è mai iniziata perché i due testimoni chiamati a deporre non si sono presentati.

Udienza rinviata pertanto, in un processo che vede come unica imputata Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla Statale 106 a Roseto Capo Spulico, e che in tutto, prevede la deposizione di dieci testimoni indicati dalla difesa.

I due testimoni che oggi dovevano comparire in aula e che non sono stati sentiti sono l’avvocato Andrea Toschi e Alfredo Iuliano. I restanti invece, sempre indicati dall’avvocato della Internò, Angelo Pugliese, sono Luciano Conte, Pietro Pugliese, Francesco D’Ippolito, Francesco Maria Avato, Liliana Innamorato, Pietrantonio Ricci, Gianluca Tiesi ed Emanuele Turillazzi.

La prossima udienza è prevista per lunedì 30 ottobre con le testimonianze di Andrea Toschi e Francesco Maria Avato. Si tornerà poi in aula il 13, il 27 ed il 28 novembre.