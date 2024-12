Problematiche pediatriche: approccio multidisciplinare, se ne parla alla Provincia di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Appuntamento importante per una tematica tecnica quanto attuale. “Problematiche pediatriche: approccio multidisciplinare”. È il titolo del convegno, organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza, al palazzo della Provincia di Cosenza, in programma il 5 dicembre alle ore 8,30. Responsabile scientifico è il dottor Pino Pasqua ed è accreditato su Agenas.

“Il corso ha come obiettivo quello di migliorare le competenze teorico-pratiche per la gestione del trauma pediatrico maggiore e minore, e di ottimizzare la qualità dell’assistenza del paziente traumatizzato mediante la stabilizzazione nel più breve tempo possibile, con conseguente miglioramento dell’outcome”, si legge nel razionale scientifico. “Lo sviluppo della tecnologia delle conoscenze sul sistema nervoso centrale ha determinato un considerevole sviluppo delle procedure mediche nelle terapie intensive generali e neurologiche”, spiega il dottor Pasqua.

“La terapia intensiva neurologica è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni e il problema maggiore è il trattamento delle patologie cerebrali acute che richiedono un supporto ventilatorio e che mettono in pericolo la vita del paziente. Il tempo gioca un ruolo determinante nella diagnosi e nella terapia delle patologie acute cerebrale quali il trauma cranico, il trauma spinale e l’ictus ischemico e emorragico”, afferma il responsabile scientifico che è anche moderatore del convegno al quale sono attesi relatori importanti, suddivisi in due sezioni. Nella prima parte della giornata verranno trattate tematiche di particolare interesse intensivista, come la gestione della ventilazione, l’approccio delle vie aeree difficili nel bambino e le nuove azioni terapeutiche nelle patologie infettive.