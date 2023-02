Privacar Cosenza, compie 4 anni la prima agenzia di vendita auto tra privati premiata dagli utenti

26COSENZA – Quello della compravendita di auto, è un mercato in continua evoluzione, che si è ulteriormente trasformato negli ultimi anni anche a causa della pandemia e delle ultime vicende legate alla guerra in Ucraina. Per un’auto nuova, infatti, i tempi di consegna si sono dilatati a dismisura e, non di rado, si arriva a superare i 6 mesi per le consegne. E allora, chi ha necessità di comprare, si rivolge al mercato delle auto usate, dove si possono trovare vetture in ottime condizioni e ad un prezzo concorrenziale.

Ma se tutti cercano l’affare, il rischio di incappare in fregature, o peggio ancora in qualche truffa, è sempre dietro l’angolo. Soprattutto nella vendita tra privati: annunci non verificati, auto inesistenti o vendute a un prezzo troppo basso, richiesta di anticipi, condizioni descritte dal venditore non coerenti con quello che poi verifichiamo di persona e così via.

Privacar Cosenza, leader nella compravendita di auto tra privati

La soluzione ideale per chi cerca o vuole vendere un’auto in tutta sicurezza, è quella di affidarsi a professionisti del settore, meglio ancora se presenti con un’agenzia fisica dove possiamo recarci di persona ed essere assistiti dall’inizio alla fine. Tutto quello di cui si occupa Privacar Cosenza. L’agenzia in franchising è presente in tutta Italia con oltre 60 sedi ed ha un’agenzia a Rende (in via Repaci) che ha da poco compiuto 4 anni, con centinaia di compravendite (tra chi ha acquistato un’auto e chi l’ha venduta) portate a termine e dove ha ottenuto l’approvazione degli utenti che l’hanno premiata come migliore agenzia.

La tua auto al prezzo giusto

Privacar nasce proprio per aiutare i privati che vogliono vendere la propria auto senza brutte sorprese, al prezzo giusto e senza perdite di tempo. Lo fa evitando alla fonte i problemi nascosti che si presenteranno al momento della vendita tra privati, come il non poter garantire il veicolo, non poter vendere l’auto con un finanziamento o non poter effettuare una permuta. Tutte cose che fanno scappare l’acquirente che si troverà costretto a rivolgersi a un concessionario con un inevitabile aumento dei costi e tempistiche incerte.

Privacar Cosenza: vende e compra per te

Privacar Cosenza è l’intermediario giusto, visto che riesce ad accelerare la vendita tra privati gestendo la trattativa e aggiornandovi sulle proposte di acquisto ricevute. L’agenzia seleziona e perizia tutte le auto presenti nel proprio parco auto. E la compravendita è veramente un gioco da ragazzi: basta richiedere un appuntamento, recarsi in agenzia e far valutare l’auto con gli esperti, che consigliano i prezzi di vendita reali e non gonfiati o inferiori al valore dell’auto. Tutte le vetture sono garantite e periziate da esperti del settore.

Come fa e perché conviene affidarsi a Privacar per comprare e vendere

Una volta messa in vendita, l’agenzia Privacar Cosenza si occupa di tutto: dal servizio fotografico professionale dell’auto alla creazione dell’annuncio, fino alle trattative finali con il compratore, accelerando le pratiche di vendita i tempi davvero da record. E Privacar non si limita solo alla compravendita.

Offre all’acquirente una serie di servizi che il semplice privato non può offrire: finanziamento, garanzia (12 ,24 o 36 mesi), permuta, assicurazione RCA a prezzi molto vantaggiosi, spedizione in tutta Italia, stato d’uso certificato sull’attuale condizione della vettura e disbrigo di tutte le pratiche di visura al Pra su fermi amministrativi. Privacar Cosenza ha già reso felici centinaia di utenti che hanno premiato l’agenzia. Il prossimo potresti essere tu. Vieni a trovarci nella nostra agenzia in via Repaci a Rende.