Principe e Talarico : “Rende è ormai ingovernabile, al più presto alle urne”

RENDE – “Avevamo chiesto le dimissioni di questa amministrazione comunale già a settembre perché era già evidente che il quadro politico era saltato”. E’ quanto ha dichiarato Sandro Principe, attuale consigliere comunale di minoranza a Rende, il quale ieri, insieme ad altri colleghi dell’opposizione nel corso di un incontro, hanno ribadito come alla luce delle nuove vicende giudiziarie che hanno nuovamente coinvolto il sindaco, Marcello Manna, è più che mai opportuno che questa amministrazione comunale rassegni le proprie dimissioni.

“Perché questa città – ha spiegato ancora Principe -è ormai in una fase di ingovernabilità, basti pensare che negli ultimi mesi si sono succeduti, circa quattro sindaci facente funzioni”. Le dimissioni in questa fase, secondo Principe, eviterebbero guai peggiori per una città che non merita tutto questo e il riferimento è alla scure della relazione della Commissione d’accesso antimafia, sull’amministrazione comunale, inviata al Ministero dell’Interno.

Mentre, l’altro consigliere comunale di opposizione, Mimmo Talarico, ha evidenziato come questa situazione stia recando danno principalmente alla città in tutte le sue espressioni, liberi cittadini, imprenditori e associazioni. “Noi vogliamo – ha affermato Talarico – che a questa lunga sequela di errori di misfatti a danno della città, venga scritta la parola finale e si arrivi al più presto alle urne”.