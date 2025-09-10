HomeArea Urbana

Primark apre a Rende: tutti in fila già dalle 7:00. Arrivati da tutta la Calabria per l’apertura dello store

Centinaia di persone in coda fin dalle prime ore del mattino al Metropolis di Rende, molte arrivate anche da fuori provincia, in attesa dell’apertura ufficiale del primo store Primark in Calabria

RENDE – È tutto pronto per l’attesa apertura, stamattina dalle 9.00, del primo negozio Primark in Calabria. Il punto vendita aprirà ufficialmente le porte al pubblico oggi all’interno del centro commerciale Metropolis di Rende. Già dalle 7.00 di questa mattina in tanti si sono messi in fila. Tantissimi i ragazzi, molti provenienti anche da altre province, attendono l’apertura ufficiale che rappresenta una tappa importante nel piano di espansione del brand, che conta già 464 store in 17 Paesi e mira a rafforzare la propria presenza nel Sud Italia.

Lo store Primark di Rende al Metropolis: 3.000 metri quadri, 16 casse

Con una superficie di 3.300 metri quadrati su un unico livello, il negozio Primark di Rende offrirà l’esperienza di shopping unica che ha reso questo marchio così amato in Italia. Abbigliamento uomo, donna e bambini, accessori come collane, anelli, cappelli, sciarpe, cinture e simili, calzature e calzini, prodotti per la casa e oggetti per la cura personale, prodotti in licenza esclusivi e articoli per la vita quotidiana nei reparti beauty, lifestyle e home. In particolare prodotti di bellezza e cosmetici come fondotinta, mascara, blush, creme per viso e corpo, cura dei capelli, manicure e pedicure ed articoli per l’allenamento come leggings, canotte, tappetini per esercizi fisici.

Primark è il primo negozio del retailer internazionale di tutta la Calabria, il quinto del Sud Italia (dopo Casamassima, Catania, Salerno e Caserta) e il 19° in Italia. A confermare l’interesse per il nuovo store Primark anche le oltre 3.000 candidature proprio per il punto vendita di Rende che ha offerto 100 nuovi posti di lavoro, soprattutto giovani e donne.

