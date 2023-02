Primarie Pd. Buona l’affluenza al seggio di Cosenza centro

Anche a Cosenza, come nel resto d’Italia sono in corso di svolgimento le operazioni di voto, per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Una corsa a due com’è ormai noto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlain. I seggi sono aperti da stamattina alle 80:00 e chiuderanno alle 20:00 di stasera e potrà votare anche chi non ha la tessera del partito. Noi siamo andati a visitare quello di Piazza Matteotti, dove votano i residenti di del centro città, del centro storico e delle frazioni.

- Pubblicità Sky-