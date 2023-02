Primarie Pd. Bruno Bossio: “la mozione De Micheli domani voterà per Stefano Bonaccini”

COSENZA – Alle primarie del Partito Democratico che si svolgeranno domani, in provincia di Cosenza, chi ha sostenuto la mozione di Paola De Micheli, vale a dire il 30%, voterà per Stefano Bonaccini. Ad annunciarlo è stata Enza Bruno Bossio, già deputata del Pd. Una decisione maturata al termine di una riunione con iscritti e simpatizzanti. Enza Bruno Bossio ha spiegato che la scelta è ricaduta su Stefano Bonaccini, per la sua impostazione riformista a quella che è la prospettiva del Partito Democratico. “Un Partito Democratico, almeno quello cosentino – spiega Enza Bruno Bossio – che non continua a non piacerci per via di alcuni soggetti che ragionano ancora in termini correntizi. Ecco- conclude la Bruno Bossio – l’auspicio è che Stefano Bonaccini una volta eletto segretario la modifichi”. Una Enza Bruno Bossio che dopo il congresso del partito spera in un ruolo da dirigente di partito per continuare a dare il suo contributo alle battaglie politiche che aspettano al Partito Democratico in Calabria.

