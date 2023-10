Presidio permanente dei tirocinanti ministeriali davanti la Prefettura di Cosenza

COSENZA – Da stamane, una rappresentanza dei 276 tirocinanti ministeriali calabresi in servizio presso le sedi regionali di MIC e Giustizia stanno hanno organizzato un presidio davanti la Prefettura di Cosenza, al fine di sensibilizzare i parlamentari calabresi affinché rientrino anche loro nel “decreto legge Sud” con disposizioni urgenti per la coesione e il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, dove sono previste oltre 2mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Durante il presidio, una rappresentanza dei tirocinanti con un rappresentante dell’Unione sindacale di Base, è stata ricevuta dal Prefetto di Cosenza. I tirocinanti ministeriali calabresi in servizio presso le sedi regionali di MIC e Giustizia, rivendicano di essere stati ingiustamente tagliati fuori a seguito del concorso organizzato da Formez, ed è la quarta volta sottolinea uno dei tirocinanti, che viene presentato un emendamento governativo presso la Camera dei Deputati.

