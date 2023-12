COSENZA – Tra le tante categorie di persone invisibili, come le ha definite il vescovo di Cosenza, monsignor Giovanni Checchinato, vi sono i mafiosi e gli immigrati. Ed è di queste persone che nel suo libro “Omelia per gli invisibili”, monsignor Giovanni Checchinato, parla. Libro presentato nel salone di rappresentanza di palazzo dei bruzi. Dopo i saluti del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, l’autore del libro ha dialogato con il giornalista vaticanista, Enzo Romeo. Un libro che parla dei mafiosi e degli immigrati, presenti sul territorio di San Severo, in provincia di Foggia, dove fino ad un anno fa monsignor Checchinato è stato vescovo.

