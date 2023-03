Presentate a Palazzo dei Bruzi le misure di aiuti dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende

COSENZA – “Aiuti”, è il nome delle misure dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende presentate presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Due le linee di “Aiuti” previsti nell’ambito del progetto: gli “Aiuti alla Competitività dei Sistemi Produttivi”, rivolti alle imprese culturali creative e sociali e gli “Aiuti all’Inclusione Sociale” dedicati al welfare attraverso servizi innovativi, entrambi dedicati all’area urbana di Cosenza e Rende con particolare riferimento ai due centri storici.

L’amministrazione Bruzia in particolare, punta tantissimo su queste misure che insieme alla riqualificazione strutturale, prevista sempre in Agenda Urbana e nel Cis, Contratto Istituzionale di Sviluppo, possono rappresentare un vero e proprio rilancio per la parte storica di Cosenza: 4 milioni di euro previsti che l’amministrazione comunale di Cosenza intende investire, di cui 2 milioni alle nuove attività produttive e 2 all’inclusione sociale. Nell’occasione, è stato presentato anche il portale di Agenda Urbana nel quale sono illustrati non solo gli Aiuti ma anche le Opere Pubbliche avviate nei due comuni, ed è stato inaugurato lo sportello di supporto ai beneficiari che vorranno presentare i loro progetti per le misure Aiuti.

“Oggi parte ufficialmente Agenda Urbana, – ha dichiarato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – ed è anche una risposta a chi si poneva qualche interrogativo ed anche qualche perplessità rispetto a questi investimenti, che poi sono i più importanti tra Agenda Urbana e Cis che mai si sono verificati nella nostra realtà urbana. Quindi sono particolarmente significativi e penso che siano un segnale importante anche rispetto a chi pensava che questa iniziativa riguardasse solo la realizzazione di interventi infrastrutturali”