Potatura non autorizzata di alberi a Cosenza, scatta la denuncia del Comune: «atto di gravità inaudita»

COSENZA – E’ stata immediatamente denunciata, a carico di ignoti, la potatura selvaggia effettuata su alcune piante facenti parte del patrimonio arboreo del Comune. Contestualmente è stato richiesto alla Polizia Municipale, al fine di scongiurare il ripetersi di altri incresciosi simili episodi, di attivare, per quanto di competenza, tutte le procedure necessarie per risalire agli autori che hanno cagionato il grave danno e di assicurare maggiori e più serrati controlli delle aree urbane a titolo preventivo, al fine di contrastare attività illecite sul patrimonio arboreo comunale.

“Quanto accaduto è un fatto di una gravità inaudita, inaccettabile e preoccupante, che condanniamo con fermezza – hanno affermato in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore al verde pubblico, Pasquale Sconosciuto – Ignoti hanno effettuato interventi di potatura e abbattimento non autorizzati , senza alcuna competenza né incarico da parte del Comune, compiendo un atto di vero e proprio vandalismo che danneggia il nostro patrimonio verde e mette a rischio la sicurezza pubblica».

“Non solo si è intervenuti in maniera arbitraria e fuori stagione – proseguono il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sconosciuto – quanto si è messo a rischio l’equilibrio strutturale delle piante e, con esso, l’incolumità dei cittadini. Sono questi episodi che amareggiato e rattristano. Ancora una volta, si manifesta, per fortuna da parte di una sparuta minoranza di cittadini, una totale mancanza di rispetto per le regole ed il bene collettivo, oltre che per la città”.

“L’auspicio – concludono Franz Caruso e l’assessore Pasquale Sconosciuto – è che si riesca a individuare il colpevole e/o i colpevoli, verso i quali non ci sarà alcuna tolleranza. Cosenza, con il suo patrimonio pubblico fatto di cultura, arte, luoghi simbolo ed aree verdi, deve essere rispettata. Chi non lo fa, chi sfregia e danneggia il bene collettivo ne dovrà rispondere. E’ ora di dire basta a questa sequela di inciviltà diffusa”.