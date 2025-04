Poste Italiane di Cosenza, due dipendenti riceveranno le “Stelle al Merito del Lavoro”

- Advertisement -

COSENZA – Due dipendenti di Poste Italiane della provincia di Cosenza saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Catanzaro per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il prossimo 1° maggio, la referente di Filatelia per le filiali di Poste Italiane di Cosenza, Castrovillari, Crotone e Sala Consilina, Maria Elena Cribari e la direttrice dell’ufficio postale di Rossano Stazione, Antonietta Mango hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’Azienda.

«Ricevere questo ambito e importante riconoscimento dopo 35 anni di attività lavorativa al servizio di una grande azienda come Poste Italiane mi onora e mi emoziona perché suggella un importante percorso lavorativo e ancora di più perché rappresenta per i miei figli e per i giovani colleghi un esempio di tenacia e sana ambizione utili ad accrescere i valori di etica, dignità lavorativa e competenza professionale», il commento di Maria Elena Cribari.

«Sono veramente grata a Poste Italiane, per la quale lavoro da più di 40 anni, per avermi dato l’opportunità di ricevere questo importante riconoscimento. Questa stella è testimonianza che la dedizione al lavoro, svolto con passione e amore, ripaga sempre.», ha poi dichiarato la dipendente Antonietta Mango.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.