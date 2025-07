Portapiana in festa: cinque giorni di musica, arte e comunità nel cuore di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Il quartiere di Portapiana, nel centro storico di Cosenza, torna a vivere grazie alla Festa di S. Maria della Sanità e dei Santi Medici, in programma dal 9 al 13 luglio. Un evento che si rinnova grazie alla collaborazione con Cosmo – Cosenza MicroMondi, progetto culturale promosso da La Rivoluzione delle Seppie e sostenuto da Agenda Urbana del Comune di Cosenza.

Per cinque giorni, strade e piazze saranno teatro di momenti di condivisione, arte e partecipazione attiva, coinvolgendo abitanti, associazioni e artisti. Protagonista simbolica della festa è la sedia monoblocco bianca, emblema della socialità quotidiana, che diventa oggetto narrativo e iconico.

Il programma prevede:

– Cena di quartiere (9 luglio) con musica e narrazioni popolari;

– Quadrangolare di calcio (10 luglio) in ricordo della squadra “Castellana”;

– Live painting e giochi popolari (11 luglio) con la sagra del “Cuddruriaddru” e della “Purpetta”;

– Concerto dei Sabatum Quartet (12 luglio);

– Passeggiata fotografica e concerti finali (13 luglio).

Un percorso che unisce memoria e futuro, e che ha restituito spazi come l’oratorio parrocchiale alla vita del quartiere. La festa si conferma così non solo come rito religioso e popolare, ma come manifestazione culturale viva, costruita dal basso, tra passato, arte e comunità.