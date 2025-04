Portapiana-Donnici: “Dopo l’incidente solo transenne provvisorie”. Spataro incalza il sindaco Caruso

- Advertisement -

COSENZA – Le condizioni di sicurezza del tratto stradale che collega Portapiana a Donnici sono molto preoccupanti. Circa un mese fa (il 15 marzo) – lungo via Donato Morelli – si è verificato un grave incidente stradale. Un’automobile è finita fuori strada sfondando il guardrail, causando il ferimento di due persone trasportate d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata”. Lo dichiara in una nota Michelangelo Spataro, Capogruppo “Per Cosenza Sempre”.

A oggi, il guardrail danneggiato è stato sostituito soltanto da una transennatura temporanea, rendendo il passaggio ancora più pericoloso di quanto fosse in precedenza. All’epoca dei fatti, i residenti della zona avevano segnalato che da oltre due anni richiedevano un potenziamento dell’illuminazione stradale e l’installazione di guardrail più alti, senza aver mai ricevuto risposte concrete dall’Amministrazione Caruso.

A riguardo, chiedo al sindaco Franz Caruso di chiarire quando e se l’Amministrazione intende finalmente intervenire per mettere in sicurezza questo tratto stradale, sostituendo le attuali transenne con guardrail di altezza adeguata e potenziando l’illuminazione pubblica nella zona. La sicurezza dei nostri concittadini non può essere ulteriormente rimandata. È necessario agire con urgenza per evitare che si verifichino nuovi incidenti, potenzialmente ancora più gravi”.