“Porcopò” premiato come miglior TikToker calabrese del 2025 al Cortale Colours Fest – VIDEO

Davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone, il ristoratore e artista digitale è stato insignito del titolo di “Miglior TikToker calabrese 2025”

CORTALE (CZ) – Un trionfo tutto calabrese quello di Porcopò, il creator che negli ultimi mesi ha conquistato i social a colpi di ironia, autenticità e radici territoriali. Nella cornice unica del Cortale Colours Fest 2025, davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone, il ristoratore e artista digitale è stato insignito del titolo di “Miglior TikToker calabrese 2025”. Il riconoscimento, consegnato sul palco principale durante una delle serate clou del festival, celebra la capacità di Francesco Porco (per tutti semplicemente Porcopò) di trasformare tradizione, dialetto e spirito locale in contenuti virali capaci di superare i confini regionali.

Il Cortale Colours Fest, con la partecipazione anche di CamilWay, Gemelli Diversi, Tatho e altri artisti, ormai appuntamento fisso dell’estate calabrese, non è soltanto musica e spettacolo, ma anche un palcoscenico per le nuove forme di comunicazione e creatività. La premiazione di Porcopò testimonia l’attenzione crescente verso il mondo dei creator digitali, divenuti oggi ambasciatori culturali e narratori contemporanei della Calabria. Con questo riconoscimento, Porcopò consolida il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama social regionale ed anche nazionale, portando in alto il nome della sua terra con uno stile inconfondibile che mescola ironia e appartenenza.

