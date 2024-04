‘Pop Up’, presentata la rassegna che mette al centro la musica e gli artisti della città

RENDE – Il Piccolo teatro Gulliver in contrada Cutura a Rende, si prepara ad ospitare la rassegna musicale “Pop-Up”. Un luogo raccolto, intimo, un piccolo scrigno, nel quale sarà possibile godere dell’esperienza, della vitalità, della bellezza della musica attraverso quattro appuntamenti unici e speciali. A presentare questa mattina, nel salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo, il cartellone del mese di aprile, sono stati gli ideatori, Roberto Chiappetta e Massimo Cardamone, direttore artistico ma anche alcuni dei nomi più noti della scena musicale cosentina in rappresentanza degli artisti che calcheranno il magico palco del Piccolo Teatro Gulliver: Antonio De Rose e Luca Verduci.

Un incontro per comunicare con la città, per invitarla ad affacciarsi ad un progetto il cui vero intento è di riportare la musica e la sua profondità al centro. Più che una conferenza stampa è stato un momento di condivisione di pensieri, racconti, ricordi e soprattutto di riflessioni su come la scena musicale della città di Cosenza e dell’hinterland sia cambiata nel corso del tempo, ma che oggi ritorna a chi l’ha percorsa, capita, promossa, vissuta, suonata e cantata.

Un momento per interrogarsi anche sulla necessità di tornare ad “aprire le orecchie”, di sentire, ascoltare, chiudere gli occhi e lasciare che il cuore si faccia inebriare da una delle più belle forme d’arte di sempre. E’ la musica al centro di tutto; questo è il fulcro della rassegna Pop Up. Il piccolo teatro Gulliver si trova a Rende, ed è un luogo ‘piccolo’ ma non nelle intenzioni; uno spazio in cui si respira, si assaggia e si gusta la musica proposta da professionisti che da decenni caratterizzano il fiore all’occhiello della scena artistica cosentina. Un progetto in cui la musica diventa messaggio, condivisione, ascolto attento e bellezza.

In una realtà, quella cosentina e dell’hinterland, dove sempre più spesso la proposta è nei locali, con show che mettono al centro il luogo e il pubblico che ‘deve divertirsi’, stavolta è la musica ad essere al primo posto, attraverso una rassegna che dà la possibilità di sedersi, ascoltare, godere del suono, della voce e della magia. Ma Pop Up è anche una sfida, una proposta, un riscatto da parte di chi ha voglia di trasmettere il proprio progetto ad un pubblico raccolto e attento.

Programma

Sono quattro gli appuntamenti in calendario e tutti a partire dalle 17: si parte il 14 aprile con “Trio Jazz” con Velia Ricciardi. Una serata di jazz virtuoso con la voce di Velia Ricciardi, accompagnata alla chitarra dal grandissimo Bruno Marrazzo e al basso da Renzo Carpanzano. Secondo appuntamento il 21 aprile . In programma “Con tutto l’amore che posso“, omaggio a Renato Zero e Claudio Baglioni. Antonio De Rose e Luca Verduci faranno viaggiare gli spettatori in un percorso magico tra i repertori di questi due grandi artisti della musica italiana. La rassegna musicale prosegue il 25 aprile con “I palco in concerto“. La formazione è composta da due voci, Mario De Biase e Simona Gambaro, e da Giovanni Scarlato alla batteria, Paolo Gargano alla chitarra, Antonio Mandarino alle tastiere e Giuseppe Paese al basso. Un gruppo di musicisti navigati, di spessore, tutti della provincia di Cosenza, che offriranno un repertorio che spazia dal rock al pop, per un viaggio assolutamente variegato e intenso. Si chiude il 28 aprile, sempre alle 17, con “Viaggi e Miraggi” – intorno a Francesco De Gregori, di e con Sasà Calabrese.

I biglietti potranno essere acquistati presso InPrimaFila o scaricando il Qrcode del concerto al quale si vuole assistere e acquistare il tagliando direttamente online. I biglietti sono già in vendita.