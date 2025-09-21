PolMeeting a Cosenza: il programma della XII edizione con prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia

HomeArea Urbana

Il meeting nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione, si svolgerà il 22 e il 23 ottobre nel palazzo ex Banca d’Italia

COSENZA – È disponibile il programma di PolMeeting 2025, in programma il 22 e il 23 ottobre, a Cosenza. Il meeting nazionale di alta formazione specialistica per la Polizia Locale e la PA, prevede incontri associativi e progetti per le scuole. Nel corso del meeting saranno affrontate tutte le materie di interesse del settore: Codice della strada, Decreto sicurezza, procedure operative per l’occupazione del suolo pubblico, sistema dei controlli e delle sanzioni in materia di rifiuti, videosorveglianza e tanto altro.

Comandanti e agenti di Polizia Locale, dipendenti della Pubblica Amministrazione e professionisti del settore, provenienti da tutta Italia, prenderanno parte a tavole rotonde, workshop e incontri tenuti da prestigiosi relatori e formatori.

Giunto alla XII edizione, PolMeeting si terrà nello storico palazzo di corso Umberto, ex sede provinciale della Banca d’Italia, nel cuore della città. L’evento fa registrare da sempre numeri di assoluto rilievo, che crescono ogni anno di più. Numerosi relatori, centinaia di studenti, migliaia di partecipanti, sponsor ed espositori. PolMeeting conta, inoltre, sul patrocinio delle istituzioni e la collaborazione delle Associazioni nazionali di categoria.

