Cosenza, nuovi agenti in servizio alla Questura per potenziare il controllo del territorio

Dieci poliziotti con esperienza operativa arrivano in provincia: assegnazioni tra Questura e Commissariato di Corigliano-Rossano

COSENZA – Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci nuovi agenti della Polizia di Stato presso la Questura di Cosenza. Si tratta di operatori già in servizio in altre sedi, tra cui le Questure di Milano, Roma, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre a reparti specializzati come la Sottosezione autostradale di Lamezia Terme e la Sezione Polstrada di Vibo.

I nuovi arrivati, appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti, sono stati assegnati in parte al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, contribuendo al rafforzamento delle attività di controllo del territorio, e in parte ad articolazioni della Questura, andando a sostituire colleghi recentemente trasferiti.

Il Questore di Cosenza ha accolto con favore il nuovo innesto di personale, formulando ai neo-assegnati i migliori auguri di buon lavoro. Il potenziamento del personale rappresenta un passo significativo verso una maggiore presenza e operatività della Polizia sul territorio provinciale.

