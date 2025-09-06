Polizia, cambio al vertice del Commissariato di Paola: il dott. Franco Cassano è il nuovo dirigente

- Advertisement -

COSENZA – Dal 4 settembre il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola ha un nuovo dirigente: il Commissario Capo dr. Franco Cassano, subentra alla dott.ssa Elga Rossignuolo, chiamata a ricoprire un nuovo incarico presso la Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza. Il passaggio di consegne segna un importante avvicendamento tra due funzionari con una solida esperienza alle spalle e una profonda conoscenza del territorio.

Originario della provincia di Cosenza, Franco Cassano vanta una lunga carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1987. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università della Calabria e in Giurisprudenza presso l’Università E-Campus, ha conseguito anche un master in Criminologia e un master in Intelligence Investigation and Security presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua carriera, ha prestato servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria e nel Nucleo Anti Sequestri. Successivamente è stato trasferito alla Questura di Cosenza, dove ha lavorato presso la DIGOS, la Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica e il Commissariato di Castrovillari, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Squadra di PG.

In seguito alla promozione a Funzionario, ha operato come Funzionario addetto alla Divisione Anticrimine e come Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza. Con il passaggio di consegne, la dott.ssa Elga Rossignuolo lascia la dirigenza del Commissariato di Paola per assumere il nuovo incarico di Funzionario addetto alla Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza. Durante il suo mandato a Paola, ha saputo distinguersi per impegno e capacità gestionale, guadagnandosi la stima del personale e della cittadinanza.

Il Questore di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e augurio a entrambi i funzionari: «Auguro buon lavoro al dr. Cassano e alla dott.ssa Rossignuolo per i nuovi impegni. Li ringrazio per quanto fatto al servizio del cittadino e della comunità, in un contesto non sempre facile e in continua evoluzione».