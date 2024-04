Policlinico Universitario, Sposato: ‘diremo la nostra, solo quando ci sarà qualcosa di concreto ’

COSENZA – L’idea del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto di un Policlinico Universitario al posto del nuovo Ospedale di Cosenza che dovrebbe sorgere a ridosso dell’Università della Calabria, è ritornata ad animare il confronto tra chi è favorevole e chi non lo è. Per il segretario regionale della Cgil Calabria, Angelo Sposato quella di un policlinico universitario al momento è e rimane un’idea. “L’unica cosa concreta che c’è – spiega Sposato – e di cui necessita la sanità calabrese, è quella della costruzione di tre ospedali, per cui sarebbe più che opportuno che si realizzassero. Riguardo al policlinico universitario, – prosegue sempre Sposato -al momento rimane un’idea. Quando saremo chiamati ad esprimerci su un qualcosa di concreto diremo la nostra”. Per il segretario regionale della Cgil Calabria se si decide di fare un investimento del genere, bisogna farlo in modo adeguato.

