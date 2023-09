Pnrr, a Cosenza nasceranno 6 centri per la facilitazione digitale

COSENZA – Cosenza sempre più inclusiva, anche sotto l’aspetto digitale. La città dei Bruzi, guidata dal Sindaco Franz Caruso, è stata infatti, ammessa al finanziamento di una specifica linea del PNRR, in quanto Comune capofila, di cui è destinatario l’Ambito Territoriale n.1. Lo ha annunciato con soddisfazione l’Assessore al welfare Veronica Buffone, unitamente all’Assessore alla Digitalizzazione Pina Incarnato.

Il progetto ammesso e relativo alla creazione di una vera e propria rete dei servizi di facilitazione digitale si propone come azione di sistema e duratura per sostenere efficacemente l’inclusione digitale.

“All’importante risultato – sottolinea l’Assessore al welfare Veronica Buffone – si è pervenuti grazie al puntuale ed impegnativo lavoro svolto dagli uffici del settore welfare e dai professionisti che vi operano e che desidero ringraziare per l’impegno profuso”. L’obiettivo generale della rete dei servizi di facilitazione riguarda l’accrescimento delle competenze digitali diffuse, al fine di favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti cui il progetto è rivolto (soprattutto anziani ed altri soggetti fragili, soprattutto delle aree più periferiche della città, da accompagnare verso percorsi di alfabetizzazione informatica) saranno, sulla scorta delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza, accompagnati e formati verso il progressivo utilizzo autonomo e consapevole di Internet e delle tecnologie digitali, dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online e dei principali servizi digitali privati.

“Grazie al finanziamento del PNRR – ha aggiunto ancora Veronica Buffone – nella città di Cosenza ed in alcuni altri comuni dell’Ambito Territoriale n.1, nasceranno ben 6 centri di facilitazione digitale (alcuni dei quali avranno anche carattere itinerante) che saranno attivati sul territorio regionale”.

“La strategia di transizione digitale avviata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore alla Digitalizzazione Pina Incarnato – prosegue il suo corso con questo importante progetto che può contare sulle risorse del PNRR. Obiettivo fondamentale – ha aggiunto Incarnato – è arrivare, da un lato, ad una digitalizzazione sempre più piena della Pubblica Amministrazione e, dall’altra, agevolare quei processi di modernizzazione dai quali nessun cittadino deve restare escluso“.