Pizzerie e trattorie animano Corso Plebiscito, la balconata più bella di Cosenza

COSENZA – Corso Plebiscito, oltre ad essere una delle più suggestive e belle vie panoramiche nella parte storica della città, è una strada colma di storia. Affaccia sul fiume Crati, e guarda l’intera città, a sinistra la parte storica, a destra la città nuova. In questa via ci sono la chiesa del Santo Patrono della Calabria, San Francesco di Paola e l’Archivio di Stato. Da qualche anno a questa parte è ritornata a “vivere”, grazie ad alcune attività di ristorazione che d’estate la rendono viva con numerosi tavolini apparecchiati sul marciapiede che affaccia a ridosso del fiume Crati.

Naturalmente, e non poteva essere diversamente, sono numerosi i cosentini e soprattutto i turisti che le sere d’estate animano Corso Plebiscito, chi per gustare una buona pizza, chi i piatti tipici della cucina cosentina, per poi godersi, come ci spiega Ivan che gestisce la Pizzeria del Corso, il panorama unico che offre scorcio della città storica.