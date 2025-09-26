HomeArea Urbana

Pino Tursi Prato: «l’appello dei Vescovi: partecipare per difendere libertà e diritti»

Pino Tursi Prato: “i Vescovi hanno ricordato che la difesa dei diritti passa anche attraverso l’esercizio del voto”

D.R.
Scritto da D.R.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA –  In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, la Conferenza Episcopale calabrese ha rivolto un appello forte e chiaro a tutti i cittadini aventi diritto al voto. Si tratta di un invito importante, che va accolto con responsabilità e, se possibile, con una risposta corale e massiccia: la partecipazione alle urne è infatti un rafforzamento concreto della libertà e della democrazia.

I Vescovi hanno ricordato che la difesa dei diritti passa anche attraverso l’esercizio del voto. L’astensione non è mai neutrale: la democrazia non conosce neutralità. O si rinnova come spazio di giustizia, oppure rischia di trasformarsi in terreno fertile per clientele e rendite di posizione. Da qui l’occasione, preziosa, di una grande partecipazione che possa restituire forza alla ragione e responsabilità a chi sarà chiamato a governare la cosa pubblica.

Non possono esserci alibi, né le solite lamentele sul fatto che il voto sia inutile o non decisivo. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, per contribuire a scelte migliori e favorire opportunità di cambiamento. La politica deve assumersi le proprie responsabilità, ma anche la società civile deve pesare di più e farsi valere, così che la politica non si senta mai svincolata dal dovere di coerenza, di trasparenza e di fedeltà agli impegni assunti.

L’obiettivo non è difendere appartenenze o schieramenti, ma risollevare la Calabria con serietà e concretezza, affrontando i problemi che toccano da vicino la vita quotidiana: il lavoro, soprattutto per i giovani, la sanità, le politiche sociali, la scuola, lo sviluppo economico. Serve una svolta vera, fatta di soluzioni e non solo di parole.

La campagna elettorale, dunque, non deve ridursi a slogan, ma diventare occasione di partecipazione e responsabilità. Questo in un contesto difficile, dove molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, con conseguenze pesanti sull’equilibrio delle persone, sulla salute e sulle possibilità di futuro.

Occorre una gestione politica nuova, che allarghi la partecipazione, partendo dal basso, valorizzando le istanze dei cittadini e superando l’idea del “uomo solo al comando”. La collegialità arricchisce la democrazia e dà senso al dovere che chi governa deve rispettare con coerenza. Anche il riconoscimento degli errori e la capacità di chiedere scusa possono ridare fiducia ai cittadini delusi ed emarginati.

Questo è il cuore dell’appello: recuperare la speranza. Ciò richiede di superare diffidenze e inganni, evitando il disinteresse. Esercitare il diritto al voto non è solo un dovere civico, ma un atto di responsabilità verso il bene comune.

Volontariato, associazioni, ordini professionali, sindacati, imprenditori: tutti sono chiamati a raccogliere e condividere l’appello dei Vescovi. Un appello che, certamente, troverà ascolto anche all’interno della Chiesa, grazie all’impegno dei sacerdoti e delle comunità più vicine ai disagi della gente.

Va dato atto ai Vescovi calabresi di questo gesto libero e coraggioso: un invito a non astenersi, ma a partecipare in massa, perché solo attraverso il voto libero si possono difendere e promuovere i principi di libertà, uguaglianza e democrazia.

Pino Tursi Prato

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

incidente galleria ss 106 var A

Scontro tra un’auto e un camion nella galleria Tirolello: giovane conducente estratta dai Vigili...

Calabria
CATANZARO – Violento incidente nella galleria Tirolello, sulla SS106 Var/A in direzione Reggio Calabria, questa mattina. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e...
buffone tavernise occhiuto

Reddito di merito? M5S attacca Occhiuto: «premia la fedeltà politica, non il talento. Il...

Calabria
COSENZA – Dove finisce il merito e dove comincia la fedeltà politica? È la domanda che si pongono Davide Tavernise e Veronica Buffone, esponenti...
Palazzo dei Bruzi Comune di Cosenza

Comunicazione a peso d’oro, bufera sul Comune di Cosenza «170mila euro per propagandare un’amministrazione...

Area Urbana
COSENZA - Esplode la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della delibera di Giunta n. 131 del 6 agosto 2025, con cui l’Amministrazione...
polizia

Nascondevano l’hashish in un B&B del centro, due minorenni arrestati per spaccio

Calabria
CROTONE - A soli 17 anni avevano messo in piedi una piazza di spaccio. Due minorenni sono stati arrestati a Crotone dalla Squadra Volante...
rende rifiuti post manna 01

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta scaricabarile»

Area Urbana
RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37458Area Urbana22573Provincia19938Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1476
-->
D.R.
Altri Articoli di D.R.

Leggi ancora

restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale le priorità
Area Urbana

Regionali, Fratoianni a Cosenza: “restituire un futuro a questa terra, sanità...

Cosenza – “L’obiettivo è vincere le elezioni e restituire un futuro a una terra che ciclicamente sembra perderlo, ma che invece ha straordinarie risorse,...
restituire dignità ai cacciatori per proteggere boschi e campagne
Area Urbana

Regionali, Chiappetta(FI): “restituire dignità ai cacciatori per proteggere boschi e campagne”

COSENZA - La Calabria è una regione straordinaria, ricca di biodiversità e con paesaggi unici e dalle tradizioni consolidate. Tra queste tradizioni c’è anche...
completata la nuova rotatoria in località Spina
Provincia

Castiglione Cosentino: completata la nuova rotatoria in località Spina. Sarà dedicata...

CASTIGLIONE COSENTINO - La Provincia di Cosenza ha completato i lavori della nuova grande rotatoria, di 32 metri di diametro, in località Spina tra...
Festa di San Francesco di Paola
Provincia

Spezzano della Sila: straordinaria partecipazione alla Festa di San Francesco di...

SPEZZANO DELLA SILA  –  Anche quest’anno, grazie ad una straordinaria partecipazione di fedeli e visitatori, provenienti da tutta la provincia di Cosenza, l’edizione 2025...
Genocidio di Gaza
Area Urbana

Cosenza, si mobilita contro il genocidio a Gaza, in 5.000 sfilano...

COSENZA - Anche Cosenza si è fermata nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza, con circa 5.000 manifestanti provenienti da tutta la regione. La...
Schlein: “ancora silenzio su Serafino Congi, serve verità”
Provincia

San Giovanni in Fiore, Schlein: “ancora silenzio su Serafino Congi, serve...

SAN GIOVANNI IN FIORE - "L’auspicio è quello di riuscire a imprimere una svolta significativa in Calabria, pur nella consapevolezza delle difficoltà che ci...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA