Piano per l’assetto idrogeologico e pianificazione del territorio: il Comune di Rende dà voce ai cittadini

L'amministrazione, consapevole dell'impatto che il PAI potrebbe avere sul territorio ed anche sul redigendo PSC, ha inteso farsi carico delle esigenze dei cittadini che potrebbero subire un pregiudizio dall'attuazione dello strumento di programmazione idrogeologica

RENDE – Il Comune di Rende ha pubblicato un importante avviso rivolto ai cittadini in merito al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), uno strumento fondamentale per la pianificazione del territorio, che potrebbe avere impatti significativi sia sull’ambiente urbano che sulle future scelte urbanistiche, in particolare sul redigendo Piano Strutturale Comunale (PSC). L’avviso, firmato dal sindaco Sandro Principe e dal Dirigente del Settore Urbanistica, Arch. Marco Di Donna, rappresenta un segnale di apertura e ascolto da parte dell’amministrazione, che ha inteso dare voce ai privati cittadini potenzialmente penalizzati dalle previsioni contenute nel PAI.

Osservazioni entro il 6 ottobre

I cittadini interessati avranno la possibilità di presentare osservazioni formali entro il 6 ottobre 2025, utilizzando la modulistica disponibile sull’albo pretorio del Comune. Ogni osservazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitatoingegnere, architetto o geologo – che ne attesti le motivazioni e la fondatezza. Questa procedura consentirà una valutazione puntuale delle situazioni specifiche, in modo da evitare pregiudizi ingiustificati nei confronti di cittadini, famiglie o imprese le cui proprietà o progetti potrebbero essere condizionati dalle nuove classificazioni idrogeologiche.

PAI e PSC

L’amministrazione comunale ha sottolineato come il PAI rappresenti un passaggio cruciale per la definizione del futuro assetto del territorio rendese, in quanto strettamente legato al PSC (Piano Strutturale Comunale), ormai in dirittura d’arrivo. L’intento è quello di garantire che le scelte urbanistiche siano coerenti con le esigenze del territorio, ma anche con le condizioni di sicurezza idraulica e geologica, evitando al contempo penalizzazioni arbitrarie per i cittadini.

La pubblicazione dell’avviso viene letta anche come l’inizio di una nuova fase di partecipazione e confronto pubblico, che coinvolgerà cittadini, tecnici e istituzioni nella definizione degli strumenti di governo del territorio. “Siamo consapevoli dell’impatto che questi strumenti possono avere – ha dichiarato l’amministrazione – e intendiamo affrontare il percorso con trasparenza e ascolto, affinché ogni cittadino possa contribuire in modo consapevole al disegno della città futura”.

