COSENZA – È stato approvato questa mattina – con 9 voti favorevoli e soli due astenuti – il Piano di Dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa, triennio 2024/2027, della Provincia di Cosenza. Visibilmente soddisfatta il Presidente Rosaria Succurro, per la quale «il piano è frutto di un intenso lavoro i studio e di approfondimento degli Uffici e del Dirigente Giovanni De Rose che ho voluto seguire passo passo. A tutti loro il mio ringraziamento per il raggiungimento di un traguardo importante alla cui elaborazione è seguita una lunga e delicata fase di concertazione, da me seguita personalmente, fatta di incontri con le municipalità e i dirigenti scolastici al fine di recepire tutte le esigenze possibili e contenere l’impatto dei tagli sul territorio».

Tagliate 29 autonomie

In questo contesto, al cui interno alla Provincia di Cosenza è stato chiesto il taglio di ben 29 autonomie, il nostro sforzo è stato quello della salvaguardia dei piccoli centri – la maggior parte dei Comuni del cosentino – in cui i tagli delle autonomie scolastiche avrebbero amplificato le situazioni di isolamento, spopolamento e dispersione scolastica», la chiosa. Il Presidente Succurro ha altresì sottolineato che il Decreto sul Dimensionamento è stato approvato e voluto dal Governo Draghi, ratificato successivamente dalla Regione Calabria e quindi inviato alle Province per l’attuazione.

Cosenza e Rende cosa cambia

A seguito dell’adozione del Piano (qui l’elenco completo), che sarà inviato immediatamente alla Regione Calabria, nel territorio cosentino saranno presenti complessivamente 70 Istituti Comprensivi e 36 Istituti di Istruzione Superiore. Il liceo classico “B. Telesio” (1.184 alunni) e il Convitto Nazionale (449 alunni) resteranno autonomi. Anche il liceo scientifico Scorza (1184 alunni) manterrà la propria autonomia mentre, sempre a a Cosenza vengono accorpati in un unico grande Polo l’Itc “Pezzullo” anche serale, l’Itg “Quasimodo”, il liceo Scientifico “E. Fermi” (669 alunni) e l’Iis Polo tecnico-scientifico “Brutium per un totale di 1.335 alunni.

A Rende accorpati il liceo Classico “Da Fiore” e il liceo scientifico “Pitagora” a cui si aggiunge anche l’istituto tecnico commerciale “V. Cosentino” per un totale di 2.1456 alunni. Accorpati anche L’Ipseoa “Mancini Tommasi” di Cosenza con l’iPAA-IPSSAR “Todaro” di Rende per un totale di 963 alunni. A Castrolibero accorpamento tra il liceo scientifico “Valentini” e l’Itcg “Majorana” per un totale di 1.027 alunni.

