Perdita idrica tra Piane Crati ed Aprigliano, cittadini «situazione segnalata da tempo ma nessun intervento»

COSENZA – “E’ da quasi due mesi che sulla condotta idrica all’altezza del supermercato Conad, tra Piane Crati e Aprigliano, c’è un’ingente rottura con relativa perdita di moltissima acqua. La strada è la Provinciale 244. La situazione è stata più volte segnalata alle autorità competenti da parte di diverse famiglie al fine di voler provvedere alla riparazione, sia per l’enorme perdita di acqua che, vista la carenza in cui si versa non è sicuramente opportuna, sia per gli innumerevoli disagi che si arrecano alle utenze servite da tale rete, dove fare una doccia o una lavatrice è diventato impossibile a causa della terra e aria nelle tubature”.

“Gli organi competenti hanno sempre risposto di essere a conoscenza della perdita e che in settimana avrebbero provveduto. A tutt’oggi di settimane ne sono passate diverse e la situazione persiste. Cosa impedisce la riparazione della rottura? C’è una ragione particolare o si tratta di semplice negligenza?”. I cittadini chiedono un intervento che sia immediato e soprattutto risolutivo.