Per 60 studenti dell’Unical è iniziato uno stage formativo all’Annunziata

COSENZA – Circa 60 studenti dell’Università della Calabria del II anno di Medicina e Chirurgia, Tecnologia Digitale, hanno varcato l’ingresso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, per uno stage formativo nei laboratori di “Immunoematologia e Medicina Trasfusionale” diretti dal professor Francesco Zinno.

Questa esperienza formativa per i circa 60 studenti dell’Unical rientra nel protocollo d’intesa siglato tra l’ateneo cosentino e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la realizzazione di una effettiva integrazione tra le attività scientifiche e le attività didattiche e assistenziali, oltre che per il potenziamento delle infrastrutture della ricerca.

Gli studenti sono divisi in 4 gruppi e ogni gruppo nei 4 accessi è ospite di 4 laboratori specifici: Laboratorio analisi, Microbiologia, Centro trasfusionale e Anatomia patologica. Un corso, quello di Medicina e Chirurgia, Tecnologia Digitale dell’Università della Calabria che comprende iscritti da fuori regione come nel caso di una studentessa proveniente da Venezia.